Ajax, infortunato Stekelenburg: la Roma a rischio

Un grosso problema per l’Ajax in vista della sfida di andata di Europa League valida per i quarti di finale contro la Roma. Stekelenburg infatti, vecchia conoscenza dei giallorossi, avrebbe dovuto giocare titolare oggi contro l’Heerenveen ma si è fermato a pochi minuti dal calcio d’inizio. Un infortunio che mette a serio rischio la sua partecipazione da titolare giovedì. Una curiosità: il portiere olandese ha giocato alla Roma per due stagioni: la 2011-2012, guidato da Luis Enrique, e la successiva, la 2012-2012, quando sulla panchina si sono susseguiti Zeman e Andreazzoli.