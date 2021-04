Un problema per l’Ajax di Ten Hag in vista della sfida di giovedì contro la Roma, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Brian Brobbey infatti, talentuoso giocatore olandese, non è stato convocato per una contusione muscolare alla parte superiore della coscia, come ha ammesso lo stesso ex vice di Guardiola nel pregara contro l’RKC. In dubbio la sua presenza giovedì allo Stadio Olimpico di Roma.