Aina: “Per entrambe le squadre sarà difficile. Siamo veramente determinati e desiderosi di fare bene stasera”

Ola Aina, difensore del Torino, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Torino. Queste le sue parole:

AINA A ROMA TV

“Penso che questa sera sarà una partita difficile per entrambe le squadre perché siamo veramente determinati e desiderosi di fare bene stasera. Sappiamo anche che la Roma è una grande squadra e che quindi ci renderà la vita difficile“.

AINA A DAZN

“È un po’ strano il fatto di subire tanti gol. Credo che ci siano alcuni aspetti su cui possiamo lavorare, come squadra sappiamo difendere bene, come accadeva la scorsa stagione, ma ogni partita è una nuova opportunità e lavoreremo duramente come sempre“.