Intervistato ai microfoni di Soccernet.ng, l’attuale difensore del Nottingham Forrest, Ola Aina, ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte e José Mourinho, suo allenatore nel Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni: “Antonio è stato davvero bravo con me. Anche Jose è stato bravo con me. Sono entrambi allenatori di alto livello. Vogliono solo vincere. Ho davvero acquisito quella mentalità da entrambi, di voler vincere e di essere spietati. Nessuno dei due tollera sciocchezze. Devi essere al massimo ogni giorno. Chiedono molto ai giocatori.

In realtà non avevo colloqui personali con Jose nel suo ufficio, ma avevamo alcuni momenti sul campo. Forse dopo l’allenamento avevamo una chiacchierata veloce. Da giovane all’epoca, è stato davvero bello avere un allenatore che parlasse con te in quel modo e cercasse di migliorarti ogni giorno. Erano tutte conversazioni incoraggianti, questo è ciò che posso trarre da esse. Non mi stava addosso o mi criticava pesantemente. Mi incoraggiava solo e mi diceva dove potevo migliorare. L’ho visto quando con il Torino ho giocato contro la Roma. Ha la stessa energia! È una brava persona, Jose. Dice sempre ciao”.