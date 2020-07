AIC, Calcagno: “Insieme a Lega e televisioni stiamo pensando di anticipare gli orari di inizio delle partite”

Prende piede l’ipotesi di anticipare di mezz’ora l’orario d’inizio delle partite. Umberto Calcagno, presidente dell’AIC dopo le dimissioni di Damiano Tommasi, ha commentato a Radio Anch’io Sport l’idea maturata negli ultimi giorni, che troverebbe d’accordo i calciatori per quanto riguarda i match serali, quelli delle 19.30 e 21.45, meno per quelli pomeridiani delle 17.15. Queste le sue parole:

“E’ una proposta sulla quale stiamo ragionando, insieme alla Lega ed alle televisioni. Mi auguro che si riesca a trovare un accordo con il presupposto che non ci sarà nessuna levata di scudi da parte nostra. I calciatori stanno dimostrando responsabilità, dobbiamo fare un pezzo di strada insieme in una situazione emergenziale, spero che anche le tv ci diano una mano per far lavorare meglio i giornalisti della carta stampata. Per esigenze televisive devono passare almeno due ore e un quarto tra una partita all’altra. Il pomeriggio avevamo chiesto che non si giocasse affatto, la soluzione trovata con la Lega è stata di limitare moltissimo le partite pomeridiane. Oggi il problema riguarda pochi incontri e bisognerà venirsi incontro“.