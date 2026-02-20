Arrivano aggiornamenti dopo la conferma arrivata ieri, dell’inibizione di Antonio Zappi, il leader della Federcalcio Gabriele Gravina vuole creare un’entità indipendente che renda i fischietti italiani una realtà professionistica.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, questa nuova entità si basa sulla PGMOL inglese (Professional Game Match Officials Limited) e partirà nella prossima annata. Si tratta di una società indipendente, autonoma, partecipata 100% dalla Federcalcio. I cardini saranno la separazione netta tra gestione politico-associativa e gestione tecnica, la razionalizzazione e il contenimento dei costi, l’efficientamento della struttura organizzativa e dei processi operativi interni.

Il Consiglio federale nominerà i tre membri del Consiglio d’Amministrazione che guideranno questa società, che saranno indipendenti, ed il designatore che avrà i rapporti con FIFA e UEFA. Agli arbitri potrebbe essere destinato un contratto di base autonomo per i nuovi e di subordinato a tempo determinato per quelli con più esperienza e si studierà anche un sistema pensionistico.