Agente Spolli: “Ricardo Solbes fisico e tecnico”

Il Tempo (M.Cirulli) – La Roma ha ufficializzato ieri l’acquisto di Ricardo Solbes, attaccante argentino che arriva dal Defensa y Justicia, al quale il club giallorosso lascerà un 20% sulla futura rivendita. Il classe 2006, che ha esordito in prima squadra nella Superliga è stato accompagnato dal suo agente Nicolas Spolli, ex calciatore, che fa parte della Quan Sport Management. È proprio Spolli a descrivere le caratteristiche del ragazzo: «Ha una grande tecnica e senso del gol, non è il tipico attaccante di potenza fisica anzi ha classe e ti riempie gli occhi quando gioca, per questo è soprannominato “Apache”, perché gioca attorno all’area come Tevez. Poi possiede una mentalità forte, che al giorno d’oggi fa la differenza. Dopotutto non è facile esordire a 17 anni in un club che ha vinto molto come il Defensa Y Justicia».

Una trattativa lampo, iniziata con un provino a Trigoria lo scorso maggio: «La Roma è stata veloce a lavorare sul ragazzo – ha continuato Spolli – trovando subito un accordo con il club argentino dopo il suo ritorno in patria». Il diciassettenne andrà a rinforzare la Primavera, un’eccellenza tra i club italiani: «Dovrà ambientarsi in una nuova città e imparare una nuova lingua, le capacità ci sono tutte, ma servirà tempo. Lui ha capito che la Roma è un club impor-tante, con il miglior settore giovanile in Italia. Non è un caso che quando i calciatori escono dalla Capitale sono già pronti, questo dimostra la bravura degli allenatori, che danno fiducia ai ragazzi e li fanno giocare».