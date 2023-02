Agente Karsdorp: “Pace fatta, non vede l’ora di tornare in campo”

Il periodo buoi di Rick Karsdorp sembra essere giunto al termine. Il suo agente Johan Henkes, secondo quanto riporta Il Tempo, è stato intervistato da Telegraph e si è esposto, in merito alla vicenda e alla pace ritrovata tra Mourinho e il terzino olandese. Queste le sue dichiarazioni:

“C’è stato un periodo buio dopo Sassuolo, ma Rick e l’allenatore hanno continuato a lavorare insieme in maniera professionale. Ad alti livelli sportivi situazioni del genere accadono. Abbiamo discusso a lungo nell’ultimo periodo, Rick e l’allenatore hanno parlato più volte e sono entrambi fiduciosi di poter finire bene la stagione”

Prosegue poi su chi ha cercato di mettere zizzania nella situazione:

“Molte persone erano coinvolte nella questione e hanno parlato del caso, c’è anche chi ha usato parole dure sul caso, ma non siamo stati né il giocatore né io. Rick non ha appoggiato tali inferenze. Una cosa del genere dovrebbe essere risolta a porte chiuse. Karsdorp non ha mai dichiarato di non voler più giocare per il club. Al contrario, gli piace come non mai stare a Roma. Da questa settimana è tornato in forma ed è disponibile per le partite. Gli piacerebbe competere con i suoi compagni di squadra sul campo, il club ha molti obiettivi da raggiungere”.