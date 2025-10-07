Leon Bailey è pronto a prendersi finalmente la scena. Dopo settimane ai box, l’esterno giamaicano si prepara a tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini, diventando così un’arma in più per la Roma capolista. Il giocatore, arrivato in estate dall’Aston Villa, aveva dovuto fermarsi dopo il suo primo allenamento a Trigoria il 21 agosto, ma ora vede la luce in fondo al tunnel.

Come riportato sui social dal padre e agente del calciatore su Instagram, l’attesa per il rientro è quasi finita e la fiducia nelle qualità del figlio resta altissima. “Presto tornerà quel calciatore all’incessante ricerca dell’eccellenza. Leon sarà di nuovo in campo per trascinare la Roma verso traguardi che pochi avrebbero immaginato possibili. Io ci credo, perché conosco mio figlio. Vai, prendi pure le patatine”.

Un messaggio di carica e determinazione, che testimonia la voglia di Bailey di lasciare finalmente il segno in giallorosso e di diventare protagonista nella corsa della Roma verso obiettivi sempre più ambiziosi.

https://www.instagram.com/share/BAj3B7fLde