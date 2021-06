Agcom, nota per la prossima Serie A: “Garantire a tutti una rete affidabile”

Corriere dello Sport – “Il provvedimento è importante per più aspetti. Il primo è quello di garantire a tutti i cittadini una rete affidabile e veloce anche in presenza di eventi mediatici importanti. Così facendo, tuteliamo gli abbonati di Dazn e affermiamo il principio che le piattaforme non possono sottrarsi agli impegni derivanti dalla tenuta complessiva del sistema“, così il presidente di Agcom Giacomo Lasorella.

Nelle prossime tre stagioni tutte le partite di Serie A saranno trasmesse da Dazn in partnership con Tim, utilizzando internet, una novità che può incidere sul regolare funzionamento della Rete e per questo scopo l‘Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deciso, nel Consiglio di ieri, di adottare un Atto di indirizzo. Il provvedimento – si spiega in una nota – ha due finalità: la prima “evitare fenomeni di congestione della rete, conseguente ai picchi di traffico, che potrebbero verificarsi in corrispondenza della trasmissione simultanea di uno o più eventi sportivi“, la seconda “prevenire i disservizi per gli abbonati e contrastare il degrado della qualità del servizio di accesso ad Internet per tutti gli utenti“.