Agbonlahor: “Penso che per il Chelsea sarebbe davvero sciocco riprendere Mourinho una terza volta”

Che il Chelsea sia alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione sembra scontato. Uno dei nomi sul taccuino dei Blues è quello di José Mourinho, già in passato sulla panchina del club londinese. L’ex attaccante dell’Aston Villa, Gabriel Agbonlahor ha parlato ai microfoni di ‘Football Insider’ in merito alla questione: “Penso che per il Chelsea sarebbe davvero sciocco riprendere Mourinho una terza volta. Semplicemente non ha senso per dove vuole andare il Chelsea. Secondo me devono prendere uno tra Nagelsmann e Luis Enrique. Non vedo Mourinho che torna in Premier League. Sinceramente non lo vedo restare nel calcio di club dopo la Roma. Sento che proverà l’incarico in una nazionale e questo potrebbe fare al caso suo. Ma non credo che Mourinho possa più essere un’opzione per il Chelsea”.