L’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, durante l’evento di apertura del calciomercato a Rimini ha riposto a Carnevali su Frattesi, dichiarando:” Non è facile perché Giovanni è molto bravo e sa destreggiarsi molto bene in queste cose. Non ha ancora ricevuto tutte le proposte, perciò il prezzo di Frattesi continua a salire“. Il dirigente del Sassuolo qualche ora fa aveva affermato come non ci fossero trattative vicine alla conclusione per l’azzurro. Sempre da Rimini, Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo assistito e dell’incontro di questa sera. “Sono qui a Rimini con Carnevali che mi ha invitato. Marotta al tavolo? Sì. È la serata di Frattesi all’Inter? Credo che prima debbano risolvere altre cose“. Il riferimento di Riso è alla cessione di Marcelo Brozovic all’Al Nassr.