Federico Pastorello, agente di Baldanzi, ha rilasciato un’intervista post calciomercato a SportMediaset: “La Roma ha fatto un grande mercato e con l’arrivo di Lukaku i giallorossi sono da quarto posto, mi aspetto una grande stagione dalla squadra di Mourinho“. Su Baldanzi: “La Fiorentina è il club che si era avvicinato di più, avevamo fatto alcuni discorsi. E li avevamo fatti anche con la Roma. Baldanzi è un 2003, il più grande talento della sua classe in Italia, l’unico che ha giocato con una certa regolarità. Purtroppo non siamo riusciti a trovare l’acquirente giusto, anche perché lui non era pronto a guardare fuori dall’Italia, pertanto le squadre che potevano prendere erano ridotte, anche per una questione di ruolo”.