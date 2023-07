Arnautovic è uno dei nomi accostati alla Roma per la fase offensiva. Queste le parole del suo agente si microfoni di Sky Sport:

Queste le sue parole: “Marko non si muove. Almeno per ora. Si trova benissimo a Bologna, non ha problemi con nessuno.Chi lo vuole, sa benissimo le sue caratteristiche: se ci fosse qualcosa di concreto, ne parleremmo con il club, per capire se sia il caso di salutarci o meno. Ma adesso sta solo pensando a ricominciare il ritiro nel migliore dei modi, per fare bene con questa maglia“.