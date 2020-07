Affaticamento muscolare al polpaccio per Santon, 10 giorni di stop – FOTO

Dopo quello di Chris Smalling, altro problema muscolare in casa Roma, a fermarsi questa volta è Davide Santon. Il terzino destro romanista, mai impiegato da Paulo Fonseca dal rientro in campo dopo la pausa per il Covid-19, si è recato oggi a Villa Stuart per degli esami strumentali, che hanno evidenziato un affaticamento muscolare al polpaccio. Sono previsti circa 10 giorni di stop per smaltire il problema. Lo riporta il giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, su Twitter. Di seguito, il tweet originale:

