Non solo attualità, ma anche ricordi e aneddoti che riportano indietro nel tempo. Le parole degli ex protagonisti continuano a intrecciarsi con il presente della Roma, alimentando nostalgia e riflessioni su stagioni che hanno lasciato il segno, anche quando l’avventura è stata breve.

Nel corso di Betsson.Sport Talks, format condotto dal giornalista Pierluigi Pardo, Adriano è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso nella stagione 2010/11. Ecco le sue parole:

“A Roma mi sono sorpreso di quanta gente fosse arrivata alla mia presentazione. Per me giocare con Totti è stata una grande soddisfazione“.

Wesley?



“E’ sempre stato un bel giocatore, ha grande velocità e abilità. Farà ancora tantissimo”.