Il Tempo (L. Pes) – Il mercato della Roma non finisce mai. A ormai quattro giorni dalla chiusura della sessione estiva in Italia, Ghisolfi e Souloukou sono ancora alla ricerca del difensore centrale da regalare a De Rossi per completare il reparto che ieri ha visto concretizzarsi l’uscita di Smalling. L’inglese saluta la Capitale dopo cinque anni e vola in Arabia Saudita dove l’Al Fahya lo ha tesserato per due anni a circa cinque milioni. L’addio dell’inglese nei piani della dirigenza romanista dovrebbe portare alla firma dello svincolato Hummels, ma la trattativa col tedesco nelle ultime ore ha subito un rallentamento.

Le richieste dell’ex Dortmund sono di circa tre milioni di euro l’anno, e la Roma sta riflettendo sulla possibilità o meno di affondare il colpo. Sul mercato dei calciatori senza contratto non ci sono molte alternative, e De Rossi non vorrebbe rischiare affrontando una prima parte di stagione con soltanto tre difensori centrali di ruolo. Il solo Matip potrebbe rientrare in ottica giallorossa, ma Hummels sembra ancora ad oggi il profilo preferito. Nelle prossime ore il club dovrà decidere se provare a convincere il classe ’88 o provare a virare su altro, anche perché entro domani bisogna consegnare la lista Uefa per l’Europa League.

Nel frattempo Mario Hermoso è diventato ufficialmente un calciatore della Roma dopo la firma su un contratto da 3.5 milioni di euro a stagione che lo lega al club capitolino fino al 2027. Lo spagnolo ha scelto la maglia numero 22 e oggi il club pubblicherà le sue prime parole ufficiali. A sorpresa anche Joao Costa lascia la Roma e vola in Arabia Saudita. A Trigoria incassano circa 8 milioni bonus compresi perla cessione a titolo definitivo del giovane ex Primavera.