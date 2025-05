Il Tempo – Una rimonta che può valere 24 milioni. Ieri a Wembley il Sunderland ha conquistato la promozione in Premier League ribaltando il vantaggio iniziale dello Sheffield United. Il gol vittoria, realizzato al 95′, ha fatto scattare l’obbligo di acquisto da parte di Le Fée da parte dei Black Cats.

Il francese, acquistato appena un anno fa, si era trasferito in Inghilterra a gennaio in prestito oneroso e riscatto obbligatorio in caso di promozione in massima serie. La Roma quindi incasserà 18 milioni + 6 di bonus – 2 facili legati alle presenze del centrocampista e 4 legati alla permanenza del Sunderland in Premier per le prossime due stagioni. I giallorossi, infine, hanno conservato un 10% sulla futura rivendita.