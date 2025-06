Anche Claudio Ranieri si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Gianfranco Butinar, imitatore e comico italiano stroncato in data odierna da un infarto a 51 anni. Nel video, pubblicato da TeleRadioStereo, l’ex allenatore giallorosso ha tenuto a esprimere vicinanza attraverso poche ma sentite parole: “Buonasera, mi unisco al vostro cordoglio per la prematura scomparsa di Gianfranco”.