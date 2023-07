Il Tempo (L. Pes) – Davide Frattesi vestirà la maglia dell’Inter. Una doccia fredda, ma neanche troppo, per la Roma. I giallorossi, infatti, avevano fatto una scelta chiara sul centrocampista del Sassuolo, consapevoli del vantaggio acquisito dall’Inter nelle scorse settimane. Trenta milioni, non di più sul tavolo del Sassuolo, sperando che i buoni rapporti tra Pinto e Carnevali potessero giocare un ruolo decisivo, e soprattutto che l’Inter non riuscisse ad affondare il colpo in tempi brevi. È stata infatti più una rincorsa quella di Pinto che una vera e propria offensiva.

Frattesi va all’Inter in prestito con obbligo di riscatto a 27 milioni più il cartellino di Mulattieri (valutato 6 milioni) oltre a 5 di bonus , per un totale di 38. Cifra che nelle casse della Roma farà arrivare circa 10 milioni, grazie al 30% che spettava al club giallorosso sulla rivendita del prodotto del settore giovanile. Ora però, con qualche soldo in più da poter spendere, è il momento di voltare pagina e virare su altre piste per regalare a Mourinho un centrocampista che possa completare il reparto.