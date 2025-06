La scomparsa improvvisa di Gianfranco Butinar ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i tanti tifosi romanisti che lo seguivano con affetto. Butinar, celebre per le sue imitazioni e la sua verve comica, è venuto a mancare all’età di 51 anni, lasciando sgomenti amici e appassionati. Oggi, presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia, si sono celebrati i funerali dell’artista.

Come riportato dall’emittente radiofonica Teleradiostereo, tra i presenti c’erano anche volti noti del mondo del calcio, in particolare della Roma: Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, rispettivamente capitano e vice-capitano giallorossi, hanno voluto rendere omaggio a Butinar con la loro presenza. Al loro fianco, anche figure storiche come Sebino Nela, Bruno Giordano e Davide Moscardelli, a testimonianza del forte legame tra l’artista e il mondo del pallone.

Un momento di grande commozione per ricordare un uomo che, con ironia e talento, aveva saputo conquistare il cuore di tanti.