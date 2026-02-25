Addai ko, tegola per il Como: lesione al tendine d’Achille, salta la Roma

Brutte notizie in casa Como, che perde uno dei suoi elementi in vista dei prossimi impegni di campionato. A poche settimane dalla sfida contro la Roma, i lariani devono fare i conti con un infortunio serio che rischia di pesare sulle scelte tecniche e sugli equilibri della squadra.

A rendere nota la situazione è stato lo stesso club biancoblù attraverso un comunicato ufficiale. Nel corso dell’allenamento odierno, Jayden Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Gli accertamenti clinici e strumentali effettuati nelle ore successive hanno confermato la diagnosi, delineando un quadro che richiederà un intervento chirurgico, già in fase di programmazione.

Uno stop pesante per l’esterno offensivo, che sarà costretto a saltare non solo la gara di metà marzo contro i giallorossi, ma anche le successive settimane di attività. Lo staff tecnico guidato da Cesc Fabregas dovrà dunque rivedere le proprie rotazioni, mentre il giocatore inizierà il percorso di recupero dopo l’operazione.