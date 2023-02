Adamu: “Serve la partita perfetta per qualificarci”

Corriere della Sera (E. Bergonzini) – Junior Adamu è fiducioso. Sa che a Salisburgo l’occasione capiterà. A soli 21 anni è nato a Kano, in Nigeria, il 6 giugno del 2001, appena 11 giorni prima che la Roma vincesse il suo ultimo scudetto) ha già 14 presenze in Champions. E vanta anche 2 gol, segnati al Bayern e al Chelsea.

L’anno scorso avete eliminato il Siviglia in Champions, nel 2022-23 avete pareggiato con Chelsea e Milan. Pensate di poter vincere l’Europa League?

“Sono altre le favorite. Manchester, Barcellona, Juventus, la Roma stessa. Vogliamo però provare a infastidire i giallorossi, come abbiamo fatto in Champions con diversi avversari e con loro nella gara d’andata. Vogliamo mostrare il nostro calcio”

Cosa pensa della Roma?

“Ha una rosa con molta esperienza. Dybala è un campione, spero ci sia. Mourinho è uno dei migliori al mondo. Contro gente così avevamo bisogno di due ottime prestazioni per passare. Ci manca la seconda…”

Possiede tecnica e corsa: quale pensa sia la sua qualità migliore?

“So segnare. Da piccolo ero terzino perché correvo tanto, ma facevo più gol dell’attaccante. Mio padre, che faceva la punta, insistette molto perché mi schierassero più avanti. Un giorno mi provarono in porta, lui scese in campo e mi portò via. Voleva che giocassi solo in attacco. Alla fine aveva ragione lui”