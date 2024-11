Accuse a Pellegrini: Corona e una escort finiscono nei guai

Il Tempo – Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini non ha mai commesso nessuna molestia nei confronti di una donna. Anzi. La maglia numero 7 della squadra giallorossa non ha mai conosciuto e visto la escort che lo ha accusato, inventando anche incontri con il calciatore e di aver avuto con lui una storia sentimentale. Ma non finisce qui. Nella vicenda che ha coinvolto il giocatore della Roma, adesso spunta anche la figura di Fabrizio Corona, che, secondo procura di Roma, avrebbe diffuso la notizia che si è poi rivelata infondata degli incontri tra Pellegrini e la escort.

La magistratura, dopo una serie di accertamenti, tra i quali quelli telematici, ha riscontrato che tutta la vicenda è stata un’invenzione della escort e che Corona, pubblicizzando i presunti rapporti tra i due, ha commesso il reato di diffamazione. Quindi, allo stato degli atti, adesso si profila l’archiviazione del procedimento penale per Lorenzo Pellegrini.

“L’ho frequentato da metà gennaio del 2023, fino alla fine di luglio”, aveva affermato la escort, sostenendo di essere stata anche infastidita dal capitano ella Roma sia telefonicamente che per interposta persona. Non solo. La donna ha anche sostenuto nel tempo che gli episodi sarebbero avvenuti in diverse città italiane, cioè dove il giocatore giallorosso si spostava per le partite di calcio.

La escort aveva anche riferito agli inquirenti di essere stata costretta a difendersi, pure via social, prendendo di mira la moglie del calciatore: «Dì a tuo marito che le escort si pagano», avrebbe scritto la donna. Ma, al termine delle indagini della procura di Roma, è venuto alla luce che la donna si sarebbe inventata tutto. Adesso, infatti, deve rispondere di minacce e calunnia nei confronti del calciatore giallorosso, reati che sono contestati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Adesso a dover fare in conti con la giustizia saranno la escort e l’imprenditore Fabrizio Corona.