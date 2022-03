Accordo trovato con Svilar: le visite mediche entro dieci giorni

Il Messaggero (G. Lengua) – La Roma chiude l’affare Mile Svilar. Il portiere classe 1999 che ha il contratto in scadenza con il Benfica (arriva a parametro zero, i giallorossi pagheranno premi per la valorizzazione), ha deciso di non accordarsi con il club portoghese e di firmare un contratto con i giallorossi.

Per tenere saldi i rapporti tra le due società, la Roma con ogni probabilità pagherà una percentuale su un’eventuale futura rivendita. Il giocatore era finito anche nel taccuino del Barcellona che avrebbe voluto portare a Xavi un’alternativa valida a Ter Stegen.

Mile al Benfica aveva un contratto da 1 milione di euro, nei prossimi giorni sarebbero previste le visite mediche, anche se da Trigoria preferiscono tenere il profilo basso e non confermare la trattativa. Un affare che sta portando avanti Tiago Pinto, ed è stato proprio l’ex manager della società lusitana a portarlo in Portogallo nel 2017.

Un acquisto che ha anche la benedizione dello Special One che ne ha seguito l’evoluzione. Anomala la scelta del Benfica di non fare di tutto per rinnovargli il contratto e relegarlo con la squadra B, l’arrivo di Vlachodimos ha probabilmente cambiato i piani del club. E Pinto ne ha approfittato.