Il Manchester United ha comunicato a Jadon Sancho e al suo entourage di aver accettato l’offerta della Roma. Secondo Alfredo Pedullà, la proposta giallorossa, che non presenta ostacoli né sul piano economico né su quello delle commissioni, è stata quindi formalmente approvata dal club inglese. La palla passa ora al calciatore, che non ha ancora detto “no” alla Roma ma vive una fase di comprensibile incertezza. La Roma, nel frattempo, rimane in attesa: la società non ha accelerato su altri esterni offensivi proprio per lasciare a Sancho il tempo necessario a prendere una decisione.
Accordo tra Roma e Manchester United, ma Sancho prende tempo