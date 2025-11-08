La zona individuata è Pietralata, dove gli scavi archeologici sono già in corso. Salvo intoppi legati alla tutela del verde, l’arena giallorossa voluta dai Friedkin e sostenuta dalla delibera di pubblico interesse punta ad aprire i cancelli entro il 2029, ma l’obiettivo è di renderla formalmente stadio già entro il 2026.

Lo spiega tra le righe lo stesso Gualtieri: «Il futuro stadio della Roma è pronto ad animarsi con la passione dei tifosi e con gli Europei del 2032, ed è un risultato che abbiamo fortemente voluto». Un riferimento chiaro alla scadenza Uefa del 2026, termine entro il quale l’impianto dovrà essere candidato per ospitare la rassegna continentale.