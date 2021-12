Abraham-Zaniolo è la coppia per la Roma presente e futura

Il Corriere Della Sera (L.Valdiserri) – Non sono ancora la coppia più bella del mondo, ma Abraham e Zaniolo possono essere il futuro della Roma, un futuro vincente. L’emergenza degli esterni difensivi ha spinto Mourinho a passare a una difesa a tre, con un effetto collaterale anche sull’attacco: nel 3-5-2 serviva un compagno di reparto più vicino a Tammy Abraham. Il primo esperimento è stato con Shomurodov, poi è toccato a Zaniolo, che fin lì aveva faticato a fare l’esterno nel 4-2-3-1.

La mossa, vista ora, sembra l’uovo di Colombo. Mourinho ha schierato Abraham e Zaniolo in coppia in quattro occasioni: Roma-Zorya 4-0, Roma-Torino 1-0, Bologna-Roma 1-0, Atalanta-Roma 1-4. Tre vittorie e una sconfitta, 9 gol fatti e 2 subiti. Il rendimento della squadra ne ha beneficiato, ma anche quello dei due singoli: Abraham ha segnato 5 gol e Zaniolo 2. La rete di Bergamo, oltre che particolarmente bella, è stata liberatoria: il numero 22 non segnava in Serie A da 22 luglio 2020.

La partita di Bergamo, la migliore giocata dalla Roma in questa stagione, ha fatto vedere anche l’importanza di avere una coppia di attaccanti così fisici. Abraham e Zaniolo hanno sempre accettato e spesso vinto i duelli con i difensori bergamaschi, hanno difeso palla facendo rifiatare la squadra e hanno colpito in campo aperto, colpendo al cuore Toloi, Palomino e Djimsiti. Abraham ha 24 anni, Zaniolo 22: il futuro è loro. L’impressione è che la coppia non verrà divisa nemmeno con l’eventuale ritorno dalla difesa a 4. Il ritorno di Pellegrini con l’anno nuovo potrebbe portare ad un 4-3-1-2, oppure il capitano potrebbe essere una delle due mezzali nel 3-5-2.