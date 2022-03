Abraham: “Volevo ringraziare i miei compagni. Abbiamo lottato. Non c’è meglio che vedere i tifosi gioire”

Tammy Abraham, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Vitesse. Queste le sue parole:

ABRAHAM A SKY SPORT

La Roma non ha giocato come voleva…

Sì, per prima cosa voglio ringraziare il merito va ai compagni. Abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo lottato. Questa pareggio è così importante per noi. Sappiamo che non è stata la migliore partita, alla fine ce l’abbiamo fatta.

Sapevi che era il tuo 21esimo come Batistuta e Montella?

Si, tutti i tifosi me l’hanno ricordato su Instagram. Il mio unico obiettivo è fare gol e aiutare la squadra. Non c’è meglio che vedere i tifosi gioire.

Contro chi vuoi giocare?

Non importa, dovremmo essere pronti. Perchè no contro una squadra di Premier. Sicuramente io e i ragazzi guarderemo il sorteggio e vedremo.

ABRAHAM A DAZN

Emozioni?

Non vedo l’ora di andare negli spogliatoi per festeggiare con i compagni. Il Vitesse ci ha messo in difficoltà e non ci sta nulla di più bello di superare il turno con un gol all’ultimo.

Perchè queste difficoltà?

Sono una grande squadra, abbiamo giocato molte partite e forse eravamo anche stanchi. Ora abbiamo il derby e dopo speriamo di recuperare energie. Queste sono partite difficile per gli attaccanti che toccano pochi palloni, poi ho toccato quello più importante.

Come ci arriva la Roma al derby?

Abbiamo giocato tante partite, dobbiamo gestire bene le energie. Domenica alla partita arriveremo bene. Quello che conta è andare partita dopo partita.