Corriere dello Sport – Tammy Abraham non sarà riscattato dal Milan e tornerà alla Roma per fine prestito. L’attaccante inglese, dunque, dovrà dimostrare di essere utile alla nuova Roma di Gasperini. Un compito mentalmente non semplice considerando che lo stesso inglese pensava di aver chiuso con la Roma.

Si metterà a disposizione e proverà a scalare le gerarchie. La Roma valuta il suo cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra accessibile per le squadre di Premier League. Nelle ultime ore si è parlato di Manchester United ma attenzione anche alla Turchia.