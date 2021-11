Abraham torna caricato dal gol con i Tre Leoni

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Nazionale fa bene a Tammy Abraham. Il centravanti è andato ancora a segno contro San Marino, dopo il ritorno al gol con Andorra. Certo, è stato un allenamento per l’Inghilterra nella Repubblica del Titano, ma il centravanti che ha colpito sette pali in Serie A torna carico per la ripresa del campionato.

Martedì nella partita contro San Marino si è guadagnata definitivamente la partecipazione ai Mondiali in Qatar 2022. Il centravanti della Roma non è partito titolare, ma è subentrato nella ripresa al posto di Foden segnando anche il gol del 9-0 al 78′ e servendo infine l’assist per il primo gol in nazionale di Smith Rowe.

Mourinho si aspetta di più dal centravanti, che deve essere più efficace sotto porta e anche più cattivo. Il cambio di modulo, con Shomurodov che lo affianca in attacco può favorirlo, visto che nelle ultime partite l’inglese era sembrato un po’ troppo isolato.