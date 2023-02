Abraham, tolti i punti alla palpebra: nuova maschera per gli allenamenti. Ecco le sue condizioni

Buone notizie in casa Roma. Il recupero di Abraham sembra certo. Dopo i controlli medici di ieri, Tammy ha visto rimuovere i suoi punti alla ferita alla palpebra sinistra riportata nel match all’Olimpico contro il Verona domenica scorsa. Come riporta il Corriere dello Sport, per i prossimi allenamenti continuerà ad usare una maschera con una lente più grande per una visuale più ampia: questo farà si che il calciatore acquisirà più sicurezza nel gioco. Tammy quindi ha risposto presente al match contro la Cremonese.

Ci sono buone probabilità di vederlo giocare anche senza la protezione all’occhio. Ora la scelta è tutta dello Special One che dovrà decidere se schierarlo subito dal primo minuto oppure timbrare e certificare il momento più che positivo del Gallo Belotti con una maglia da titolare per lui.