Abraham sorride: pronto al gennaio di fuoco

Corriere dello Sport (G. Marota) – Al 9′ di Roma–Sampdoria Abraham si è fatto male alla caviglia destra, ricevendo due colpi nel giro di pochi secondi. In quel momento – nonostante gli sforzi per restare in campo fino all’inizio del secondo tempo – è terminata la gara dell’inglese, che adesso avrà 13 giorni di tempo per recuperare. Il 6 gennaio c’è infatti Milan–Roma, una di quelle partite che Tammy il lottatore non vuole perdere per nessuna ragione al mondo.

A far tirare un sospiro di sollievo alla Roma e ai suoi tifosi ci ha pensato lo staff medico già nella tarda serata di mercoledì. Dopo un rapido controllo negli spogliatoi dell’Olimpico, i sanitari hanno comunicato una prima diagnosi: si tratta di una forte contusione causata dal fallo di Colley, nulla di più.

Uscendo dallo stadio senza zoppicare vistosamente, Abraham ha dichiarato: “La caviglia sta bene, mi fa un po’ male ma ci sarà per la partita contro il Milan“. Si dice spesso che un atleta sia il primo medico di sé stesso e una promessa del genere si fa quando c’è la consapevolezza che tutto andrà bene.