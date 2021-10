Abraham sorride, ma il duello con la Signora si allontana

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Ci sarebbe una tifoseria intera che avrebbe tanta voglia di credere alle sue parole, ma la verità al momento pare diversa: Tammy Abraham rischia di saltare la partita di domenica contro la Juventus. Sbarcato a Fiumicino intorno alle 20.40 circa, l’attaccante della Roma viene subito interrogato dai giornalisti sulle sue condizioni di salute: “Sto bene e spero di poter giocare domenica“. Basta questo per rinfocolare l’ottimismo di coloro che presagivano sventura.

Ma i sorrisi della piazza, però, andavano lentamente scemando quando il centravanti andava immediatamente a sottoporsi agli accertamenti strumentali. L’esito, infatti, è che la caviglia destra è ancora in difficoltà, nonostante Abraham si muovesse in scioltezza davanti ai fotografi. La Roma ha fatto filtrare questo risultato: “Forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra. La sua disponibilità per la gara di Torino verrà valutata nei prossimi giorni“. Il sottotesto arriva subito dopo: il giocatore avverte molto dolore, il colpo è stato forte e oggi non si allenerà.

A Trigoria faranno di tutto per mettere Abraham in condizione di andare almeno in panchina, ma tutto dipenderà dai test fisici a cui il giocatore si sottoporrà nei prossimi giorni. In ogni caso, tralasciando la trasferta di Conference a Bodo, l’attaccante inglese non dovrebbe essere a rischio per le prossime partite contro Napoli, Cagliari e Milan. Pellegrini ha smaltito la febbre e ha cominciato lavoro differenziato, mentre ieri hanno fatto un passo avanti le trattative per il rinnovo di Mancini. In sede è stato visto anche Vigorelli, l’agente di Zaniolo, ma per questioni relative all’assicurazione del suo assistito.