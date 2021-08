Abraham: “Si percepisce quando una società ti vuole davvero e la Roma me lo ha dimostrato. Un grande onore essere il numero 9” – VIDEO

Tammy Abraham è adesso ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Passa ai giallorossi a titolo definitivo dal Chelsea per una cifra pari a 40 milioni di euro più bonus. L’attaccante, che indosserà la maglia numero 9, ha rilasciato le proprie dichiarazioni ai microfoni di asroma.com:

Benvenuto alla Roma, come ti senti ora?

Sto bene, la Roma è una squadra che ho seguito molto in Champions. I compagni sono fantastici, non mi sono ancora allenato ma non vedo l’ora di iniziare.

Cosa ti ha spinto ha dire di sì?

Si percepisce quando un club ti vuole veramente. Non appena la Roma si è detta interessata ha chiamato tutti i giorni, sia me che il mio agente. Come ho già detto conoscevo molto bene la squadra, alcuni dei miei ex compagni al Chelsea hanno giocato qui, mi hanno detto che è un grande club e avevo grandi aspettative.

Hai parlato con Tiago Pinto, cosa ti ha detto del progetto del club e che ruolo pensi di avere in questo?

La Roma merita di giocare la Champions League, di essere tra le prime 4 in Italia, di giocarsi dei trofei. Sono qui per raggiungere questi traguardi. In passato ho vinto tornei importanti, voglio tornare a quei livelli e aiutare la Roma a raggiungere il livello che merita.

Cosa ti hanno raccontato Rüdiger ed Emerson?

A loro è piaciuto tutto, soprattutto a Rüdiger, mi ha detto che ripeterebbe molto volentieri la sua esperienza alla Roma. Sentirselo dire mi ha dato fiducia. Come ho detto mi sono trovato bene dal primo giorno, devo solo fare del mio meglio.