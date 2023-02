Abraham si candida per la Cremonese

La Gazzetta dello Sport (E. Zotti) – Fosse dipeso da lui, contro il Salisburgo sarebbe sceso in campo dal primo minuto. Ora che l’operazione rimonta è stata portate a termine con successo, Tammy Abraham vuole ricominciare ad aiutare la Roma. A partire dalla sfida con la Cremonese.

Nei pochi minuti disputati in Europa League, l’inglese ha caricato lo stadio infiammando il pubblico dell’Olimpico, allo Zin invece punta a tornare al centro dell’attacco giallorosso, a caccia dell’ottavo gol stagionale. Tutto dipenderà dal percorso di recupero post operatorio – ancora in atto – e dalla possibilità di indossare una maschera meno ingombrante di quella usata in coppa.