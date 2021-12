Abraham scatenato: “La miglior partita della stagione”. Zaniolo: “Che forza”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Una doppietta contro una big, il modo migliore per Tammy Abraham di prendersi definitivamente la scena. “È stata – le sue parole al termine della gara – ma migliore partita della nostra stagione, basta vedere la reazione di tutti e quanto hanno esultato i nostri tifosi. È stata una grande vittoria, in tanti avevano dubitato su di noi, sembrava una missione impossibile“.

A fine partita c’è stato un lungo abbraccio con José Mourinho. “Una grande emozione ma non ci siamo detti niente, sapevamo che la vittoria sarebbe stato un risultato importantissimo“.

La coppia d’attacco con Zaniolo funziona alla perfezione. “La gioia per il suo gol è dimostrata dall’esultanza di tutti, ha passato un momento difficile ma dà sempre il massimo e mi diverto a giocare con lui“.

Tornato al gol in Serie A dopo 541 giorni, Nicolò è stato tra i migliori in campo. “Sono molto contento – le sue parole – al di là del gol perché abbiamo portato a casa tre punti contro una diretta concorrente per il quarto posto. Dobbiamo continuare così: siamo forti, non quelli della sconfitta con l’Inter“.