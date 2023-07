Dopo lo sfortunato finale di stagione della scorsa stagione, con la rottura del legamento crociato del ginocchio all’ultima giornata, Tammy Abraham è rientrato a Roma. L’attaccante inglese, ha raggiunto la Capitale con un volo privato e da giovedì sarà a Trigoria, per la fase 2 della riabilitazione. Per circa 3 mesi non userà palla e non scenderà in campo, per lo step successivo della lunga ripresa, che presumibilmente lo vedrà in campo nel marzo del 2024. Lo riporta il Corriere dello Sport.