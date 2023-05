Abraham: “Non vedo l’ora di giocare la finale. Dybala è un giocatore speciale, sarebbe bello aggiungere il trofeo alla bacheca”

In occasione del UEFA Media Day, a 6 giorni dalla finale di Europa League tra la Roma ed il Siviglia, Tammy Abraham ha lasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

Come arrivi fisicamente e psicologicamente alla finale?

“Non vedo l’ora di giocare la finale, sia io che i miei compagni. Prima c’è la Fiorentina, una partita importante che vogliamo affrontare al meglio. In vista della finale dobbiamo essere ottimisti. L’anno scorso abbiamo ottenuto un grande successo e sarebbe un sogno rivincere anche quest’anno una competizione europea. Magari segnando un gol, sarebbe anche meglio. Soprattutto per questo club che è diventato speciale per me”.