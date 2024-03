Abraham in panchina: il calvario è finito

Il Messaggero (G. Mustica) – Dallo Spezia al Sassuolo: 287 giorni dopo Tammy Abraham è tornato ad assaporare il campo. De Rossi lo ha portato in panchina per fargli rivivere l’adrenalina della partita. Una convocazione per sentirsi vivo, possibilità di giocare non ce n’erano. Però è un passo importante in vista del completo recupero. Intanto il centravanti che rimarrà a Trigoria a lavorare anche durante la sosta, potrebbe essere ufficialmente tra gli arruolabili nel prossimo match, quello in programma il primo aprile, a Lecce.

Era contento l’inglese: s’è visto nel momento in cui è entrato per il riscaldamento: treccine e sorriso enorme. Al gol di Pellegrini invece è il primo che schizza in campo dalla panchina e l’ultimo che torna a sedersi dopo aver applaudito alla magia del suo capitano. E al fischio finale è anche il primo che lo va ad abbracciare. Bentornato Tammy.