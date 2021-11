Abraham: “I rigori li lascio a Veretout”

Il Tempo (E. Zotti) – Con il Bodo Glimt è l’occasione giusta per tornare a fare gol. Tammy Abraham – che con la Roma non segna dal 30 settembre – lo sa e in conferenza stampa parla del suo stato di forma: “Nel calcio capitano momenti buoni e altri meno, ma proprio in quelli peggiori impari di più. Per me questo è il momento di metterci leadership e di superare questa fase. Ho avuto qualche piccolo problema alla caviglia dopo la nazionale, ma ora le cose vanno meglio”.

Sulla la direzione di Maresca nel match contro il Milan, Abraham assolve il direttore di gara: “Gli arbitri hanno una pressione enorme, sbagliare è umano. Da giocatore della Roma non mi piace quando sbagliano contro di noi, ma questo è il calcio”.

Mea culpa invece sull’episodio del rigore “conteso” a Veretout contro la Juventus: “In quel momento sentivo di avere fiducia e volevo calciarlo. Ma prima delle partite sappiamo la gerarchia, Jordan è un rigorista straordinario. Era un momento particolare e c’era pressione per tutti. Spero di tornare a segnare e Veretout a calciare i rigori come sa”.

Stasera l’inglese guiderà l’attacco giallorosso, alle sue spalle invece Mkhitaryan – che prenderà il posto di Pellegrini – sarà affiancato da Zaniolo ed El Shaarawy. Per il resto confermata invece la formazione scesa in campo con il Milan. Dopo il 6-1 di due settimane fa, lo Special One non vuole correre rischi.