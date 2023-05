Abraham: “Henry il mio idolo. Prima impressione su Mourinho? Divertente” – VIDEO

L’attaccante giallorosso Tammy Abraham, ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali della Uefa. Queste le sue parole:

Il tuo primo idolo?

“Thierry Henry. Per la sua persona, per come giocava e per il suo amore per il calcio. Sono cresciuto come tifoso dell’Arsenal”.

L’ultimo luogo in cui sei stato in vacanza?

“Sono stato nelle isole Turks e Caicos. Mi è piaciuto molto”.

La prima impressione che hai avuto di Mourinho?

“Divertente”.

L’ultimo messaggio ricevuto da un compagno?

“Rick Karsdorp, mi ha chiesto a che ora sarei arrivato”.

Il tuo primo ricordo calcistico?

“Arsenal-Barcellona, finale di Champions League”.

L’ultima serie tv che hai visto?

“‘Obsession’ su Netflix. Fantastica”.

Cosa farai dopo il tuo ritiro dal calcio?

“Molte cose. In barca e bere cocktail”.

L’ultima volta che hai pianto?

“Il 3 marzo, quando è nato mio figlio”.