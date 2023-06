Intervento riuscito nel pomeriggio per Tammy Abraham. Dopo il grave infortunio arriva il primo passo per il ritorno. La Roma ha dato notizia della riuscita dell’intervento al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore svolto a Londra. A breve l’inglese inzierà il ciclo di riabilitazione. Il 9 giallorosso ha da poco postato sul suo profilo Instagram una foto in camice da sala operatoria e la scritta “We thank God for a successful operation” (Grazie Dio per l’intervento riuscito).