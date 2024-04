Abraham e Kristensen in panchina

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Tammy Abraham non è ancora pronto per scendere in campo, avrà ancora bisogno di una decina di giorni per la riatletizzazione, ma è certo che De Rossi lo convocherà e lo porterà in panchina per fargli respirare il clima rovente dell’Olimpico e per sostenere la squadra impegnata nella stracittadina. Il centravanti è carico, scalpita e non si ferma un attimo in allenamento.

Ieri intanto è tornato ad allenarsi anche Kristensen dopo aver definitivamente smaltito la lesione che lo ha costretto a saltare le ultime tre sfide di campionato. Anche lui si accomoderà in panchina pronto a subentrare nel momento del bisogno. Per quanto riguarda la formazione di domani, il tecnico adesso ha davvero pochi dubbi. Perché in difesa al posto del centrale ivoriano è in vantaggio sicuramente Llorente. Ballottaggi sulle fasce: a destra Celik dovrebbe essere in vantaggio su Karsdorp, mentre a sinistra Spinazzola, tornato anche lui a disposizione, è favorito su Angelino. Nessuna sorpresa in porta, giocherà Svilar. Nessun dubbio invece tra centrocampo e attacco. Pellegrini tornerà dopo aver scontato la squalifica contro il Lecce e farà reparto insieme a Cristante e Paredes. Anche Dybala tornerà dal primo minuto prendendo il posto di Baldanzi e guiderà il reparto con Lukaku ed El Shaarawy.