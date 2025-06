Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Abraham è nei pensieri di diversi club arabi e in quel campionato può fare la differenza. Su di lui, però, anche lo Zenit ma difficilmente l’affare andrà in porto. Le piste europee non sono calde e per questo si fanno spazio le idee legate in Medio Oriente oppure Oltreoceano. L’alternativa è restare e convincere Gasp.

Qualora però l’inglese dovesse lasciare Trigoria, la Roma andrebbe su Mikautadze, attaccante georgiano del Lione già cercato in passato. La Roma può fare un pensierino vista anche la situazione legata al club francese.