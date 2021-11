Abraham: “E’ il momento migliore per dimostrare la mia leadership ed aiutare la squadra. Mi sono innamorato di questo club dal primo giorno” – VIDEO

Pagine Romaniste – Tammy Abraham, attaccante della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bodo. Queste le sue parole:

Sei partito molto bene, poi nell’ultimo mese un po’ di fatica. Come valuti questo momento? Il rigore di Ibrahimovic in Premier?

Nel calcio ci sono momenti buoni e momenti meno buoni. Proprio qui si impara più. Per quanto riguarda me è il momento migliore per dimostrare la mia leadership ed aiutare la squadra. Capita di attraversare momenti difficili. Rigore? Gli arbitri sono sotto una grande pressione e commettere gli errori è umano.

Come stai fisicamente? Cosa ti trasmette l’inno?

Adesso le cose vanno meglio. Sono un giocatore che vuole esserci sempre e in qualche modo metto da parte i problemi fisici. Non voglio avere scuse. Spero di tornare al 100% il prima possibile. Mi sono innamorato di questo club dal primo giorno. E’ il mio modo per dimostrare la mia passione per il club. Ha creduto molto su di me e sta a me ripagare con le prestazioni.

Quali sono le difficoltà che hai riscontrato dal passaggio da Premier a Serie A?

Non direi stia attraversando delle difficoltà sull’ambientamento. Il calcio comporta sempre delle sfide. Ho avuto di giocare contro e con Mourinho in qualche circostanza. E’ di nuovo un contesto di sfida, dove si impara ogni giorno. Tutta la squadra si sta conoscendo ogni giorno. Una volta appreso tutto saremo una grande squadra. Ci stiamo conoscendo meglio ogni giorno. Roma non è stata costruita in un giorno.

Ti aspettavi un campionato così chiuso tatticamente?

Sono cresciuto giocando contro le Nazionali, soprattutto a livello giovanile. Sapevo quello che mi aspettava. Fa parte del processo di apprendimento e di crescita. Sono giovane, vengo da un calcio più aperto. Fa parte del mio processo di crescita imparare a conoscere i punti deboli di certe squadre e giocatori. Sono sicuro che verranno nel futuro cose molto belle.

Pensavi di poter perdere 6-1 una partita di Conference League? Domani basta vincere anche 1-0?

Non ti aspetti di perdere quando scendi in campo, non vuoi perdere in quel modo. E’ stata una partita a dir poco negativa e domani abbiamo l’occasione per dimostrare quello che vogliamo davvero. Affrontiamo un’ottima squadra come visto. Domani giochiamo per vincere.

Vorresti tirare il prossimo rigore? Visto che ti eri proposto nel derby e a Torino…

No, in quanto attaccante vorrei sempre segnare. In quel momento mi sentivo di avere fiducia. A Torino ero pronto a calciarlo. Sappiamo bene qual è la gerarchia. Jordan è un rigorista straordinario. Spero di tornare presto a fare gol.

In qualche modo la Roma è stata sorpresa all’andata?

Il modo migliore per prepararsi è avere fiducia. Domani ci aspettiamo di giocare una buona partita. Dobbiamo essere pronti e giocare al nostro meglio per cancellare quella pagina.