Abraham è già l’eroe dell’Olimpico: “Roma, ti darò anche il sangue”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Come un ciclone, pronto a spazzare via qualsiasi cosa gli si piazzi davanti. Ad iniziare proprio da quei 119 gol di Edin Dzeko. Un’eredità pesante per Tammy Abraham: “Gioco con la maglia numero 9, quella che è stata a lungo di Edin. Tanto di cappello per quanto ha fatto lui con la Roma, sono cresciuto guardandolo in tv, adesso toccherà a me colmare questo vuoto“. Non ha paura di niente e nessuno Tammy. Nella prima partita è sceso in campo senza quasi conoscere i suoi compagni di squadra, nella seconda ha difeso e lottato andando a difendere anche Zaniolo dopo quella trattenuta subita a centrocampo. Anche per questo è entrato subito nel cuore dei tifosi: “Quando arrivo da qualche parte mi piace giocare con il cuore, sudare e lasciare il sangue sulla maglia“.