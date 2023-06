Tammy Abraham continua il suo percorso di riabilitazione. L’attaccante vuole recuperare il più in fretta possibile dall’infortunio al legamento crociato anteriore subito nell’ultima gara di campionato contro lo Spezia. L’inglese, tramite il suo profilo Instagram, ha postato una storia che lo ritraggono in una sessione di palestra, accompagnata da una didascalia: “Seconda settimana”. Il classe ’97 farà di tutto per accorciare i tempi di recupero.