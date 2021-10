Abraham compie 24 anni, gli auguri della Roma – VIDEO

Tammy Abraham oggi compie 24 anni. L’attaccante inglese, arrivato in estate dal Chelsea, ha collezionato finora 9 presenze, 4 reti e due assist tra campionato e Conference League. Il numero 9 giallorosso, fortemente voluto da Mourinho, andrà a caccia del quinto gol nella gara contro l’Empoli, in programma domani alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico, per festeggiare al meglio. Intanto la Roma gli augura un buon compleanno con un video sul profilo Twitter del club.