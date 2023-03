Sul proprio Instagram, Tammy Abraham ha celebrato la bellissima serata per i colori giallorossi. La Roma ha vinto per 2-0 in casa, la gara di andata di Europa League contro la Real Sociedad. L’attaccante inglese, protagonista dell’assist per il primo gol di El Shaarawy, ha postato delle foto della serata con la didascalia: “Notti all’Olimpico”.